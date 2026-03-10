Adebayo rompe segunda mayor marca histórica en la NBA

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Miami – Estados Unidos (AFP) – El pívot Bam Adebayo firmó una actuación récord al anotar 83 puntos, el segundo registro más alto en la historia de la NBA, en la victoria del Miami Heat por 150-129 sobre los Washington Wizards este martes.

Estas son las escenas principales de la jornada en la liga de básquetbol norteamericana.

La extraordinaria noche de Adebayo superó los 81 puntos que Kobe Bryant consiguió con Los Angeles Lakers frente a Toronto Raptors en 2006, y solo queda por detrás de los 100 puntos que el legendario Wilt Chamberlain anotó ante los New York Knicks en 1962.

“Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho”, dijo Adebayo. “Le doy gracias a Dios, a mi familia, mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante, este es un momento para ellos”.

“Cuando tenía 43 puntos sabía que sería una noche especial, la pelota me seguía buscando, fui a la línea de tiros libres constantemente, era algo especial”, relató.