Ada Acuña: “Lo que mata a cualquier diputado es el ego”

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La diputada oficialista Ada Acuña Castro explicó que el ego es uno de los principales retos para las personas una vez se convierten de manera oficial en “padres y madres de la patria”.

La legisladora explicó en el nuevo podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal” que este era un problema latente dentro de la Asamblea Legislativa e incluso recomendó a los próximos congresistas tener cuidado con el tema

“Lo que mata en la Asamblea Legislativa y lo tengo que decir porque lo que mata a cualquier persona cuando es declarado diputado es el ego. Perdón y lo tengo que decir, es el ego. Por eso les digo: ‘bajen un poquito, son representantes del pueblo, bajen el ego y trabajen por Costa Rica”, agregó

Durante la entrevista, Acuña reveló una confesión que hasta ahora no se conocía públicamente: estuvo a punto de abandonar la fracción de gobierno, aunque sostiene que la decisión no obedecía a un conflicto directo con el Poder Ejecutivo, sino a cómo se sentía dentro del Congreso. “Si en algún momento se dio algo y tengo que decirlo como una primicia, de una persona que fuera a salir de la fracción fui yo. Yo no me sentía productiva. Sentía que estaba ahí y que me estaba faltando algo”, relató.

Incluso confirmó que conversó el tema directamente con Pilar Cisneros, jefa de fracción, quien le pidió reconsiderarlo.

Acuña reconoció que es crítica, incluso con el propio gobierno, esa postura le generó roces, especialmente en la Comisión de Hacendarios, donde defendió con vehemencia presupuestos en cultura y cuestionó partidas que, a su juicio, debían revisarse con mayor rigor técnico.

Uno de los episodios más recordados de su paso por el Congreso fue cuando llamó “Don Gato” al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, cuando la frase “yo no me voy a meter con la banda de Don Gato” se viralizó y superó los dos millones de reproducciones en redes sociales. Sin embargo, lejos de marcar una ruptura, Acuña asegura que la relación con esa fracción se mantuvo en términos cordiales: “él la agarró en el aire e hizo ‘miau’. Fue espontáneo”, dijo.

En materia de proyectos, defendió su propuesta sobre el retiro del ROP para personas pensionadas, alegando razones de justicia social ante casos de adultos mayores que “no están viviendo, están sobreviviendo”.

De cara al 1° de mayo, asegura no sentir “cabanga legislativa”. Cerrará su ciclo participando en la organización del traspaso de poderes y deja abierta la puerta a un eventual rol futuro, pero con condiciones claras: “Yo no puedo llegar a decir ‘deme este puesto’. Puedo decir: estas son mis condiciones y mi formación, ¿en qué puedo servir?”.