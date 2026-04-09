Ada Acuña confiesa que pensó en renunciar a la fracción oficialista

A pocas semanas de finalizar su gestión, la diputada oficialista Ada Acuña hizo un balance de sus cuatro años en el Congreso y califica su labor con una nota entre “7.5 y 8”.

Las palabras las dio en el podcast El Bien y el Mal.

Afirma que su mayor riqueza fue el contacto directo con las comunidades, pero se despide frustrada por la excesiva rigidez, lentitud y falta de resultados ejecutivos del parlamento.

Como una de las figuras más visibles del oficialismo, Acuña no ha tenido reparos en criticar al sistema desde adentro, exponiendo irregularidades administrativas severas y revelando que las tensiones internas casi la llevan a romper con su propia bancada.

Los detalles clave:

A un paso de la renuncia: Confesó en primicia que llegó a pensar en salir de la fracción por sentirse improductiva y frustrada con el sistema legislativo, pero decidió quedarse tras una conversación franca con Pilar Cisneros, con quien mantuvo una relación directa y honesta.

Confesó en primicia que llegó a pensar en salir de la fracción por sentirse improductiva y frustrada con el sistema legislativo, pero decidió quedarse tras una conversación franca con Pilar Cisneros, con quien mantuvo una relación directa y honesta. Despilfarro y argollas: Denunció el hartazgo de los empleados por nombramientos “a dedo” que responden a intereses políticos de las fracciones. Además, criticó el abuso de horas extras en teletrabajo y viajes absurdos del personal administrativo, como una expedición de 22 días a China para estudiar un hongo.

Denunció el hartazgo de los empleados por nombramientos “a dedo” que responden a intereses políticos de las fracciones. Además, criticó el abuso de horas extras en teletrabajo y viajes absurdos del personal administrativo, como una expedición de 22 días a China para estudiar un hongo. Sus batallas: Durante su paso legislativo se enfocó en defender el presupuesto del sector Cultura, logró el avance de la Ley de Franquicias (clave para generar reglas claras de inversión extranjera) y peleó por el retiro del ROP argumentando la necesidad de “sobrevivencia” y “justicia social” para los adultos mayores.

Entre líneas: Aunque afirma llevarse bien con casi todo el Congreso, reconoció fuertes roces —particularmente con Dinorah Barquero— en la Comisión de Ingreso y Gasto, señalando que las investigaciones tenían fines políticos para dañar al gobierno en lugar de buscar la verdad. Para Acuña, el gran problema de los legisladores es el “ego”.

¿Qué sigue?: Sin ninguna “cabanga” legislativa y contando los días para marcharse, su última misión será organizar el evento de traspaso de poderes. Sobre un puesto en una futura administración, fue tajante: no rogará por un cargo, solo aceptará si su perfil profesional realmente sirve al propósito del gobierno.