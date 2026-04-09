Ada Acuña confiesa que pensó en renunciar a la fracción oficialista

A pocas semanas de finalizar su gestión, la diputada oficialista Ada Acuña hizo un balance de sus cuatro años en el Congreso y califica su labor con una nota entre “7.5 y 8”.
Las palabras las dio en el podcast El Bien y el Mal.
Afirma que su mayor riqueza fue el contacto directo con las comunidades, pero se despide frustrada por la excesiva rigidez, lentitud y falta de resultados ejecutivos del parlamento.
Como una de las figuras más visibles del oficialismo, Acuña no ha tenido reparos en criticar al sistema desde adentro, exponiendo irregularidades administrativas severas y revelando que las tensiones internas casi la llevan a romper con su propia bancada.
Los detalles clave:
Entre líneas: Aunque afirma llevarse bien con casi todo el Congreso, reconoció fuertes roces —particularmente con Dinorah Barquero— en la Comisión de Ingreso y Gasto, señalando que las investigaciones tenían fines políticos para dañar al gobierno en lugar de buscar la verdad. Para Acuña, el gran problema de los legisladores es el “ego”.
¿Qué sigue?: Sin ninguna “cabanga” legislativa y contando los días para marcharse, su última misión será organizar el evento de traspaso de poderes. Sobre un puesto en una futura administración, fue tajante: no rogará por un cargo, solo aceptará si su perfil profesional realmente sirve al propósito del gobierno.