Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó a una exfuncionaria del Colegio Universitario de Cartago (CUC) como sospechosa de uso indebido de fondos públicos.

El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública que se ordene la apertura a juicio contra la acusada.

Se trata de una mujer de apellido Jiménez, quien fue proveedora de ese centro educativo.

A la exfuncionaria se le investigó por una presunta comisión de 36 delitos de peculado en la modalidad de sustracción.

En apariencia, entre abril y mayo del 2023, Jiménez utilizó una tarjeta institucional destinada a la adquisición de bienes del CUC para realizar compras de carácter personal.

La exfuncionaria habría efectuado 36 transacciones por un monto total de ₡2.8 millones, en las que adquirió principalmente ropa, calzado y artículos para el hogar.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Auditoría del CUC ante el Ministerio Público.