San Francisco – (AFP). Amnistía Internacional acusó este miércoles al gobierno de Estados Unidos de incurrir en graves violaciones de derechos humanos por utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para vigilar tanto a migrantes como a estudiantes extranjeros críticos de la ofensiva militar israelí en Gaza.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha impulsado una ofensiva antiinmigratoria y, paralelamente, una cruzada contra las universidades en cuyos campus se han manifestado movimientos propalestinos, a los que asocia directamente con actos de antisemitismo.

“Es profundamente preocupante que el gobierno estadounidense implemente tecnologías intrusivas asistidas por IA como parte de un programa de deportaciones masivas y la represión de la expresión propalestina”, declaró Erika Guevara-Rosas, directora de Investigación de Amnistía.

La organización destacó el papel de empresas como Babel Street y Palantir, cuyos softwares Babel X e Immigration OS son capaces de rastrear redes sociales, analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y evaluar perfiles de manera masiva y constante. Según Amnistía, estas herramientas “derivan en detenciones ilegales y deportaciones masivas, a una escala sin precedentes”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo en junio a más de 60.000 inmigrantes indocumentados, apoyado en la tecnología de Palantir, compañía que también provee sistemas al ejército israelí.

Además, la administración Trump ordenó revisar redes sociales en trámites de visados, un procedimiento en el que Babel X puede clasificar erróneamente contenido propalestino como antisemitismo.

Para Amnistía, se trata de un uso discriminatorio y sesgado de la IA que vulnera derechos básicos de libertad de expresión y de movimiento.