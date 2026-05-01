Acusan a Guity por presunta violencia de género

La Unidad de Género de Heredia acusó al paratleta Sherman Guity por presuntos delitos de violación, maltrato y ofensas a la dignidad en perjuicio de una mujer con la que mantenía una relación de convivencia.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en marzo de 2022, cuando el imputado y la víctima convivían en unión de hecho. Según la investigación, en ese periodo el sospechoso habría ejercido violencia física, psicológica y sexual contra la ofendida.

“El imputado habría cometido actos violentos contra la ofendida, incluyendo maltratos físicos, violencia psicológica y la agresión sexual que se le atribuye”, indicó la Fiscalía.

El caso se tramita bajo la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.

Por tratarse de un proceso en etapa previa al juicio, las autoridades señalaron que no es posible brindar mayores detalles, conforme a lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal.

En el inicio del debate el pasado 29 de abril, la defensa del imputado solicitó una nueva pericia psiquiátrica distinta a la realizada durante la etapa preparatoria. El Tribunal Penal acogió la solicitud y ordenó la valoración.

La Fiscalía estuvo de acuerdo con la realización del estudio, pero pidió que el juicio continuara mientras se elaboraba el dictamen. Sin embargo, el Tribunal rechazó esa petición y resolvió suspender el proceso.

El caso se mantiene en trámite y será el Tribunal el que determine la eventual responsabilidad del acusado.