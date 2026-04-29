Acusan a exdirector del FBI de amenazar la vida de Trump 

Washington (AFP) El exdirector del FBI James Comey, un crítico acérrimo de Donald Trump fue acusado de amenazar la vida del presidente de Estados Unidos, informó este martes el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

Comey hizo el año pasado una publicación en Instagram (ahora eliminada) que mostraba los números “86 47” formados con conchas marinas.

Trump aseguró en una entrevista con Fox News en aquel momento que “86” era jerga para “matar” y que “47” se refería a él como presidente número 47 de Estados Unidos.

“Él sabía exactamente lo que eso significaba, significa asesinato, y lo dice claro y fuerte”, afirmó Trump.

Comey aseguró que enfrentará los nuevos cargos en su contra.

“Bueno, ahora vuelven con una foto de conchas marinas en una playa en Carolina del Norte hace un año, y esto no terminará aquí. Sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en un poder judicial federal independiente”, declaró en un video publicado en redes sociales.

Blanche dijo que Comey enfrenta un cargo por “hacer deliberadamente una amenaza de quitarle la vida e infligir daño” a Trump y otro por hacer una amenaza interestatal.

Cada uno de los cargos supone una pena de hasta 10 años de prisión.

“Es justo decir que amenazar la vida de alguien es peligroso y potencialmente un delito”, afirmó Blanche.

La acusación contra Comey se produce tres días después de que un hombre fuera arrestado por presuntamente intentar asesinar a Trump durante una cena en Washington organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Caso desestimado

Comey, de 65 años, fue acusado formalmente en septiembre de hacer declaraciones falsas al Congreso, en lo que muchos consideraron parte de una campaña de represalia del presidente contra sus oponentes políticos.

Esa acusación fue presentada días después de que Trump urgiera públicamente a la entonces fiscal general Pam Bondi para que actuara en contra del exdirector del FBI.

La jueza Cameron Currie desestimó su caso con el argumento de que la fiscal designada por Trump que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal.

Bondi fue despedida este mes, en parte debido a su fracaso a la hora de conseguir imputaciones contra los adversarios políticos de Trump.

Comey fue nombrado jefe del FBI en 2013 por el presidente Barack Obama y fue despedido por Trump en 2017.

El magnate republicano lo sacó del puesto en medio de una investigación para determinar si algún miembro de la campaña presidencial de Trump había colaborado con Moscú para arreglar la elección que ganó en 2016.