La esposa del futbolista Celso Borges, de Liga Deportiva Alajuelense, una española de apellido Peralta, está en proceso de divorcio. Las conversaciones entre los representantes legales de ambas partes vienen desde enero del presente año. Pero ahora ella presentó una demanda ante el Juzgado de Pensiones contra Violencia Doméstica y Protección Cautelar.

Hugo Navas, representante de la mujer, conversó con Grupo Extra sobre el tema:

¿Por qué acudir al Juzgado de Pensiones contra Violencia Doméstica y Protección Cautelar?

La violencia se viene dando de esta manera, psicológica y patrimonial desde el mes de enero y la denuncia se puso en el Juzgado de Violencia a finales de febrero. Lo que pasa es que a ella se le está presionando para que tome un avión y se vaya para España. Se le dio, como término, finales de febrero para que estuviera en el condominio. Se le redujo el ingreso de dinero para su manutención. Es violencia sicológica de hasta querer tener Celso los perros. Entra al condominio sin permiso. Por eso, el juez reconoce las medidas cautelares que en este caso son de violencia patrimonial y sicológica. Se hace para que ella tenga una mejor posición jurídica en su divorcio. Por eso decide denunciar esto que no la deja ni dormir.

¿Qué medidas cautelares se pidieron?

Que no se puedan acercar al piso 14 de la torre tanto don Alexandre (Guimarães) como Celso y que entreguen la llave del condominio. Él se fue, pero ella sigue ahí. Se solicitó el auxilio judicial y el millón 800 mil colones de pensión provisional que entiendo que apelaron.

¿Qué opina que el abogado Roger Guevara señale que queda claro que esta es una estrategia para coaccionar a Celso?

Ninguna estrategia, es más bien darle seguridad a mi representada para que no vayan a seguir en el mismo plan. Ella tenía tres tarjetas y le cerraron dos, cuando depende de la manutención de Celso. Si le quita el dinero, qué le va a pasar. No tiene a familiares ni a nadie. No es coaccionar a Celso, es que entiendan y la dejen de coaccionar a ella. Ya ella no duerme y le da miedo hasta que al cuidador que tiene le arrebaten los perros. No queremos que esto pase a más porque todos pueden perder los estribos.

¿Por qué se involucra a don Alexandre Guimarães?

Porque él parte de esa coacción y violencia doméstica. Cuando una persona se casa, la familia de la otra persona viene siendo familia de uno. Guimarães y Celso entran al apartamento y no le hablan. Hay una violencia familiar orquestada. Quieren que tome un avión y mandarla a España. Lo que se quiere es que la dejen en paz para que ella pueda hacer los trámites de su divorcio. Es una violencia familiar orquestada porque desde enero nadie le habla. Puede haber un desenlace fatal si no se les limita.

¿En qué basan el monto solicitado, ellos dicen que su defendida es una persona joven, con todas las facultades y con dos maestrías?

Es una persona joven y con dos maestrías, pero que nunca ha ejercido, porque desde el 2018 está con Celso Borges. Desde los 20 años lo ha acompañado a Turquía, España y aquí.

¿Están dispuestos ustedes a conciliar, a llegar a un acuerdo?

Ya eso depende de ellos, yo la protejo a ella para que pueda dormir tranquila, para que no piense que la van a sacar del apartamento, ni le van a sacar sus perros, ni le vayan a dejar sin un cinco hasta que se muera de hambre. Por eso las medidas cautelares y más que ahora hay tanto problema de femicidio. Es mejor prevenir que lamentar.