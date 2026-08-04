Acusado del caso “Gallo Tapado” confiesa que era comprador compulsivo de lotería

El imputado por el caso conocido como “Gallo Tapado” aseguró durante el juicio que tenía un alto consumo de lotería, pero afirmó que podía financiar esa actividad con premios que había obtenido previamente.
Según explicó, muchas personas cuestionaban cómo podía comprar grandes cantidades de lotería con un salario cercano a los ₡650 mil mensuales.
Sin embargo, señaló que un chancero que declaró como testigo confirmó que él había obtenido varios premios, incluido uno de aproximadamente ₡32 millones.
“Había manera de cómo jugar”, afirmó.
El acusado indicó que en sus cuentas bancarias existen depósitos provenientes de la Junta de Protección Social correspondientes a premios de lotería.
Aseguró que, aparte de esos movimientos, únicamente aparecen pagos de salario, servicios y compras habituales.