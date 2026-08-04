El exfuncionario del Banco Nacional, quien enfrenta juicio por el caso conocido como “Gallo Tapado”, aseguró que durante el proceso previo al debate no pudo acceder al expediente judicial debido a que su entonces defensor privado era quien debía solicitar la documentación.

Según declaró, cuando intentó obtener una copia, le indicaron que únicamente su abogado podía gestionar el trámite.

Ante esa situación, afirmó que fue su esposa quien realizó las diligencias para obtener el expediente.

Sin embargo, aseguró que en varias ocasiones les indicaron que existían problemas para copiar la información, pese a que presentaron un dispositivo con la capacidad de almacenamiento requerida.

Añadió que fue hasta un tercer intento cuando recibieron parte de la información, aunque considera que estaba incompleta.