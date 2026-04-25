Acuña sobre el oficialismo: “Provocaron incendios innecesarios”

A menos de una semana de abandonar su curul, el diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña concluye su gestión legislativa con una reflexión sobre la difícil tarea de construir acuerdos en un entorno de hostilidad política.

El legislador señaló en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal”, que su paso por Cuesta de Moras estuvo marcado por un esfuerzo constante de la oposición por avanzar en temas técnicos, mientras desde Zapote se mantenía una narrativa de confrontación.

“Ha sido una Asamblea Legislativa muy marcada por una actitud propiciada por la estrategia comunicativa del Poder Ejecutivo y de la jefa de fracción, doña Pilar Cisneros, de provocar incendios innecesarios constantemente en la Asamblea Legislativa con el objetivo de generar una narrativa de cara a la ciudadanía de que la Asamblea no funciona”, subrayó.

A pesar de este escenario, Acuña resalta que logró la aprobación de 12 leyes, fruto de un trabajo de “chineo” de proyectos y diálogo con otras fracciones, incluso cuando el presidente Rodrigo Chaves lanzaba ofensas desde Zapote durante momentos clave de negociación, como la aprobación del préstamo para la ruta San José-San Ramón.

Acuña defiende su coherencia política por encima del espectáculo mediático, poniendo como ejemplo temas como los Eurobonos o el impuesto a las grandes fortunas.

El diputado señala que no tuvo reparos en ser el principal vocero de la postura del Gobierno porque coincidía con sus principios técnicos y partidarios, rechazando la idea de oponerse a algo solo por venir de Pilar Cisneros.