Acuña cuestiona al oficialismo: “Provocaron incendios innecesarios”

A menos de una semana de abandonar su curul, el diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña concluye su gestión legislativa con una reflexión sobre la difícil tarea de construir acuerdos en un entorno de hostilidad política.

El diputado señaló en el podcast de Grupo Extra “El Bien y el Mal” que su paso por Cuesta de Moras estuvo marcado por un esfuerzo constante de la oposición por avanzar en temas técnicos, mientras desde Zapote se mantenía una narrativa de confrontación.

“Ha sido una Asamblea Legislativa muy marcada por una actitud propiciada por la estrategia comunicativa del Poder Ejecutivo y de la jefa de fracción, doña Pilar Cisneros, de provocar incendios innecesarios constantemente en la Asamblea Legislativa con el objetivo de generar una narrativa de cara a la ciudadanía de que la Asamblea no funciona”, subrayó

A pesar de este escenario, Acuña resalta que logró la aprobación de 12 leyes, fruto de un trabajo de “chineo” de proyectos y diálogo con otras fracciones, incluso cuando el presidente Rodrigo Chaves lanzaba ofensas desde Zapote durante momentos clave de negociación, como la aprobación del préstamo para la ruta San José-San Ramón.

Cuestionamientos al Congreso

El legislador no oculta su malestar ante lo que considera fallos éticos estructurales del Congreso. Critica la falta de un régimen disciplinario para los propios diputados, calificándolo como un privilegio inaceptable frente al resto de los funcionarios públicos.

“Es una deuda inmensa y vergonzosa de parte de la Asamblea Legislativa, hay que crear un procedimiento para establecer las sanciones por faltas al deber de probidad por parte de los diputados y diputadas. Es una vergüenza“.

A esta deuda ética suma una crítica institucional por la permanencia de Rodrigo Arias en la presidencia legislativa, lo que, a su juicio, impidió que una mujer capacitada liderara el plenario, perpetuando el poder de las “élites tradicionales” en un Congreso que es históricamente paritario.

Coherencia politica

Acuña defiende su coherencia política por encima del espectáculo mediático, poniendo como ejemplo temas como los Eurobonos o el impuesto a las grandes fortunas.

El diputado señala que no tuvo reparos en ser el principal vocero de la postura del Gobierno porque coincidía con sus principios técnicos y partidarios, rechazando la idea de oponerse a algo solo por venir de Pilar Cisneros.

“Uno no es importante. Tiene una tarea que es importante, que tiene que tomarse muy en serio porque el pueblo de Costa Rica le dio el honor de representarle, pero la tarea es importante, no uno. Pero los que se han creído que son muy importantes, pues sí les pega, les pega duro“, concluyó.