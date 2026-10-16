Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La acumulación de basura en un punto emblemático en el centro de Puntarenas genera preocupación entre los ciudadanos.

El bulevar del centro de Puntarenas se ha establecido como un punto emblemático de la provincia, por lo que los ciudadanos solicitan acciones para recuperar y mantener limpio este espacio público.

La denuncia señala el sector que conecta con la Casa de la Cultura, a 50 metros al norte y 100 metros al este de la Catedral de Puntarenas, así como a 25 metros al sur del parque La Victoria.

Foto: Isaí Díaz, corresponsal.

Según los denunciantes, vecinos y comerciantes estarían depositando basura fuera de los horarios correspondientes, lo que provoca contaminación y afecta la imagen de la ciudad.

La iniciativa Un Puerto Limpio, junto con la Cámara de Turismo de Puntarenas, hizo un llamado a la Municipalidad para implementar medidas como la instalación de cámaras de vigilancia, una mayor fiscalización, posibles sanciones conforme a la normativa vigente y campañas de educación ambiental.

Los denunciantes también destacaron el esfuerzo de ciudadanos voluntarios que han participado en jornadas de limpieza, pero señalaron que estas acciones pierden su efecto cuando los residuos vuelven a acumularse.

Además, advirtieron que esta situación perjudica la imagen turística de Puntarenas, una ciudad que recibe visitantes nacionales e internacionales.

El llamado es tanto a las autoridades municipales como a la ciudadanía para asumir su responsabilidad en el manejo adecuado de los residuos.

Cuidar los espacios públicos es una responsabilidad compartida. Puntarenas merece respeto.

Con información de Isaí Díaz, corresponsal de Puntarenas.