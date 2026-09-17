Acuerdo Transpacífico llegará a la Asamblea en noviembre

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El texto mediante el cual Costa Rica busca incorporarse al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) será enviado a la Asamblea Legislativa después de que la presidenta de la República lo firme en noviembre.

La falta de acceso al documento genera cuestionamientos por parte del Partido Liberación Nacional (PLN) y de organizaciones agropecuarias.

“Una vez firmado, ¿qué vamos a negociar? No hay ninguna posibilidad de mejora de las condiciones que se están pactando. Entonces, ante esa situación, no nos queda más que votar en contra. Si nos permiten el documento antes, si hay algún espacio de negociación, de proteger a nuestro sector, pues por supuesto que vamos a estar ahí para poder mejorar el texto, pero no nos han dejado otra opción”, afirmó Diana Murillo, diputada del PLN.

La legisladora sostuvo que el partido mantiene una posición favorable hacia los tratados comerciales, pero considera necesario conocer las condiciones acordadas antes de que el país se adhiera. También cuestionó que el sector productivo no haya participado en la negociación interna de las condiciones que Costa Rica aceptaría.

Murillo señaló que el PLN analiza además si el proyecto requerirá mayoría simple o 38 votos.

El Acuerdo Transpacífico lo componen 12 países que suman un 15% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial y representan más de 600 millones de posibles consumidores.

“Cualquiera diría que es maravilloso que nuestro país pueda tener acceso a un mercado tan grande, lo que pasa es que las condiciones que se han negociado son desfavorables para nuestro país. Podría estar en riesgo la producción nacional”, agregó Murillo.

La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) considera que Costa Rica enfrenta una desventaja frente a los países que integran el acuerdo. Abel Chaves, vicepresidente de la organización, señaló que la adhesión no equivale a negociar un nuevo tratado, sino a incorporarse a reglas que ya fueron establecidas por los países miembros.

“Oportunidades que presenta el tratado realmente para el sector agropecuario: ninguna, cero. Tenemos un país, todavía, que no está preparado para entrar a disputar estos mercados. Costa Rica necesita una reestructuración total”, manifestó Chaves.

La CNAA plantea que, antes de abrir el mercado, deben atenderse problemas internos relacionados con infraestructura, costos de producción, productividad, financiamiento, tipo de cambio y capacidad institucional.

Chaves también cuestionó que se presente el bloque como un mercado de más de 600 millones de consumidores, debido a que Costa Rica ya tiene tratados comerciales con seis de esos países. El directivo agrícola calcula 291 millones de consumidores que serían realmente nuevos para el país.

El sector lechero expone que la principal amenaza se concentra en la diferencia de costos frente a productores como los de Nueva Zelanda. La Cámara de Productores de Leche señaló que Costa Rica produce unos 3,3 millones de kilos de leche diarios, que suman más de 1.200 millones de litros al año y cuenta con alrededor de 28 mil fincas lecheras.

Mientras que Nueva Zelanda produce 21 mil millones de litros de leche al año.

“Si firmamos el acuerdo transpacífico, incorporaríamos los lácteos de manera innecesaria porque ya firmamos tratados donde quedaron fuera. Es un despropósito compararnos con Australia, con Nueva Zelanda. Somos países y economías totalmente distintas”, comentó Ivannia Quesada, presidenta de la Cámara.

El sector afirma que las diferencias también se reflejan en el costo que perciben los productores. De acuerdo con los datos presentados, en Costa Rica el precio se ubica entre 72 y 80 centavos de dólar por kilogramo, mientras que en Nueva Zelanda ronda los 46 centavos.

Quesada agregó que los lácteos ya fueron excluidos de los tratados comerciales vigentes con seis países que forman parte del CPTPP. Por ello, considera que incorporarlos a las condiciones del nuevo acuerdo expondría a un sector que actualmente abastece el mercado nacional y exporta alrededor del 20% de su producción.

La Corporación Ganadera (Corfoga), la cual mantiene su oposición a la adhesión y solicita específicamente excluir los productos cárnicos. Australia, uno de los principales exportadores mundiales de carne bovina, cuenta con un hato de 30 millones de animales y sacrifica alrededor de 8,5 millones al año para exportar aproximadamente 1,5 millones de toneladas.

Costa Rica sacrifica cerca de 400 mil cabezas anuales.

“Costa Rica entra de último, nos tocaba beber agua sucia. Todos los demás se defendieron y excluyeron sus intereses. En este tratado se tiene que negociar todo, no hay exclusiones, puede haber plazos de desgravación, pero todo se negocia”, señaló Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga.

La Corporación identificó cuatro riesgos que afectarían a los productos con el ingreso a Transpacífico: una competencia desigual por proveedores con una mayor escala productiva, presión sobre los precios internos, la pérdida del mercado interno ante el producto importado y una menor rentabilidad para los ganaderos.

Diana Murillo Diputada del PLN “Hemos hablado con los productores que integran las diferentes cámaras y lo que nos han manifestado es que las condiciones no beneficiarían en nada la entrada de nuestros productos, probablemente vendrían más alimentos importados y competirían con los productos nacionales, que estarían en desventaja”.

Abel Chaves Vicepresidente CNAA “Necesitamos un sector agropecuario más competitivo que requiere más productividad a menor costo, mejor infraestructura, mayor innovación y un entorno regulatorio más ágil. Esa es una de las debilidades con las que nosotros estamos luchando, que se pueden todavía hacer más sólidas con la adhesión”.

Ivannia Quesada Cámara de Productores de Leche “Uno de los mayores productores de lácteos del mundo tomó la decisión de salirse del Acuerdo Transpacífico. Estados Unidos no quiso exponer al sector que se encarga del alimento. Esa es la decisión que deberíamos estar tomando nosotros los costarricenses, proteger la seguridad y soberanía alimentaria”.