Washington. (AFP)- El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Washington y Pekín llegaron a un acuerdo sobre TikTok, y pospuso tres meses la prohibición de la plataforma en Estados Unidos mientras continúan las negociaciones.

Con casi 2.000 millones de usuarios en el mundo, TikTok es propiedad de la empresa de internet ByteDance, con sede en China. Pero, según una ley de Estados Unidos, no podrá operar en el país a menos que la casa matriz china ceda el control a estadounidenses.

“Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, hablaré con el presidente Xi (Jinping) el viernes para confirmar todo”, señaló Trump a periodistas.

El presidente estadounidense firmó un decreto que prorroga por cuarta vez la aplicación de la prohibición de TikTok en Estados Unidos. El plazo para la cesión, que vencía este miércoles, se extendió ahora hasta el 16 de diciembre.

El acuerdo prevé que la plataforma pase a control estadounidense con la entrada o el aumento de capital de uno o más inversores radicados en Estados Unidos.

La cuestión de la propiedad del algoritmo y el control de los datos de los usuarios está en el centro de las preocupaciones de los legisladores estadounidenses.

El Congreso aprobó en 2024 una ley que obliga a ByteDance a ceder el control de TikTok bajo pena de prohibición en Estados Unidos.

Este texto pretendía evitar que las autoridades chinas pudieran acceder a datos personales de usuarios de TikTok en Estados Unidos o influir en la opinión estadounidense a través del poderoso algoritmo de la red social.