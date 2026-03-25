La educación superior parauniversitaria en Costa Rica contará con nuevas reglas para su funcionamiento, luego de que el Gobierno actualizara el reglamento que regula a estas instituciones con el objetivo de modernizar el sistema, facilitar trámites y ampliar la oferta de carreras técnicas en el país.

La reforma busca responder a cambios tecnológicos, educativos y laborales que han transformado la formación técnica en los últimos años, especialmente tras la pandemia y el crecimiento de la educación virtual.

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, explicó a Grupo Extra que uno de los principales objetivos de la actualización es simplificar los procesos.

“Tiene tres grandes componentes. Número uno es agilizar los trámites, simplificar los trámites, ser más claros. Es un reglamento que no se ha actualizado desde hace muchísimos años”, afirmó el jerarca.

El ministro también destacó que la normativa pretende fortalecer la oferta de carreras vinculadas con áreas estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico del país como lo son las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés).

“Este reglamento motiva y propicia más las parauniversidades que llevan carreras STEM, carreras alineadas al mercado laboral. Es un esfuerzo para que este reglamento sea un acelerador en la creación de esas carreras y aumentar su cobertura, pero para eso necesitamos actualizar y mejorar el reglamento”, indicó Sánchez.

La actualización también incorpora disposiciones que permiten integrar nuevas modalidades de enseñanza, incluyendo la educación virtual y modelos híbridos, los cuales se consolidaron como parte del sistema educativo tras los cambios generados durante la emergencia sanitaria.

“Se incluye un componente de educación virtual. Para nadie es un secreto que después de la pandemia la educación virtual vino para quedarse. La mediación pedagógica se ha ido adaptando a esa realidad y este reglamento habilita ese tipo de pedagogía”.

Nuevo reglamento publicado en La Gaceta

La reforma quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45513-MEP, publicado en el Alcance N.° 29 del Diario Oficial La Gaceta, donde se establece el nuevo Reglamento a la Ley que regula las instituciones de enseñanza superior parauniversitaria.

El documento cita aspectos relacionados con el reconocimiento, funcionamiento, supervisión y organización académica de las instituciones que ofrecen este tipo de formación en el país.

Entre otros puntos, define los requisitos para la apertura de instituciones y carreras, la estructura administrativa mínima que deben tener estos centros educativos y las condiciones académicas que deben cumplir los programas de diplomado parauniversitario.

Por otra parte, se contempla además procesos de supervisión por parte del Consejo Superior de Educación (CSE), así como procedimientos para la actualización de carreras, apertura de sedes regionales y evaluación de los programas académicos.

Las instituciones tendrán un plazo de seis meses para ajustar sus procesos académicos y administrativos a las nuevas disposiciones establecidas en el reglamento.