Actualización: Sismo de 5.1 sacudió el sur del país

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) indicó que el sismo registrado a las 2:25 p.m. de este martes tuvo una magnitud de 5.1 grados en la escala de Richter.

El movimiento telúrico fue percibido por la población en zonas como Ciudad Neily, Golfito, Puerto Jiménez, San Vito, Pérez Zeledón, Turrialba y algunas personas lo reportaron levemente en el Valle Central.

Ovsicori detalló que el sismo tuvo una profundidad de 24 kilómetros y que su epicentro se registró a 16 kilómetros al oeste noroeste de Laurel de Corredores, Puntarenas.

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