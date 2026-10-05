Actualización: Esto pasará con el hombre que atacó a veterinaria

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Sosa, acusado de atacar a una médica veterinaria en Cartago, seguirá internado en un centro de atención psiquiátrica.

Así lo confirmó el Ministerio Público, tras la consulta realizada por Grupo Extra, ya que la medida inicial vencía este 4 de octubre.

La Fiscalía Adjunta de Cartago informó que solicitó la prórroga de la medida cautelar por dos meses más, en virtud de que el Centro de Atención de Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (Capemcol).

Esto es porque Sosa “persiste descompensado de su patología, por lo que aún no se ha podido emitir un dictamen psiquiátrico final”.

El Juzgado Penal acogió el requerimiento y ordenó ampliar el internamiento por el plazo solicitado, mientras el caso continúa en investigación.

Los hechos ocurrieron a principios de septiembre de 2026 en el centro veterinario de la víctima, quien sufrió una fractura en el cráneo, pero logró pedir ayuda y fue auxiliada por personas cercanas.

El Juzgado Penal de Cartago había ordenado el internamiento del sospechoso por un mes en el Centro de Atención de Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol) por el delito de tentativa de homicidio.