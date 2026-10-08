Actriz principal revela por qué Costa Rica fue prioridad para La Reina del Flow

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Los seguidores de La Reina del Flow están a pocos días de reencontrarse con parte del elenco de la exitosa serie colombiana.

El espectáculo llegará este sábado 10 de octubre a Parque Viva, y Carolina Ramírez, quien interpreta a Yeimy Montoya, conversó con Grupo Extra antes de su llegada a Costa Rica.

Foto: Cortesía

La actriz se incorporó como invitada especial a esta etapa de la gira y explicó que actualmente se encuentra grabando otra producción, por lo que solamente tiene disponibilidad para viajar durante los fines de semana.

Esa situación hizo que tuviera que escoger cuidadosamente los países que podía visitar, y Costa Rica estuvo entre los primeros que logró confirmar.

“Costa Rica, digamos que fue de esos primeros países a los que pude decirle que sí, porque los vuelos me coinciden y me permiten regresar a tiempo y salir a tiempo”, contó Ramírez.

La protagonista también reconoció que llegar al país representa un esfuerzo importante por la distancia, pero aseguró que tenía muchas ganas de vivir este encuentro con los seguidores costarricenses.

“Costó un montón ir a Costa Rica para mí, particularmente, porque me queda muy lejos, pero tenía muchas ganas de estar ahí, muchas ganas de poder vivir esta experiencia y de poder encontrarme y poder compartir esta energía tan linda que se vive en este espectáculo”, afirmó.

Sobre lo que podrán encontrar los fanáticos, Ramírez adelantó que la propuesta busca que el público sienta que está dentro de la historia de la serie, combinando las canciones, los personajes y las imágenes que los seguidores conocen.

“Entonces, el público puede sentirse como adentro de la historia, puede sentir que está viviendo uno de los capítulos de la novela”, explicó.

Además, el espectáculo permitirá ver nuevamente a Yeimy y Charlie, personajes que protagonizaron una de las historias de amor más importantes de la producción.

“Nosotros le damos a los fans lo que quieren ver”, aseguró la actriz.

Ramírez cerró con una invitación directa para los seguidores costarricenses: “Así que no se lo pierdan. El sábado vamos a estar ahí celebrando todos estos años de trabajo y sobre todo pues el que nos vemos por fin cara a cara después de tantos años de acompañarnos”.

La presentación será este sábado 10 de octubre, a las 7:00 p. m., en Parque Viva.