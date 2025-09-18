La repentina muerte de Brad Everett Young ha conmocionado a muchos en la industria del entretenimiento, no solo por su legado como actor y fotógrafo, sino también por los lazos personales que cultivó a lo largo de su vida.

Uno de ellos fue con el recordado actor Paul Walker, a quien Young consideraba un “viejo amigo”.

En diciembre de 2022, a casi una década del fallecimiento de Walker, Brad le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que recordaba con cariño los momentos compartidos y la influencia que el protagonista de Rápidos y Furiosos tuvo en su vida.

“Tu amistad cuando recién me mudé a Los Ángeles y la generosa cantidad de consejos no serán olvidados”, escribió Young. “Gracias a eso, todavía sigo transmitiéndolo a cualquier amigo que empieza en el negocio. ‘Todos crecemos juntos’, como solíamos decir”.

El mensaje revela una relación genuina y duradera, marcada por la humildad y el apoyo mutuo. Brad destacaba especialmente la calidez con la que Walker lo trataba, sin importar cuánto tiempo pasara entre encuentros:

“Una de mis cosas favoritas sobre ti era que, a lo largo de los años, sin importar en qué punto de tu carrera estuvieras, me hablabas como si no hubiera pasado el tiempo, como si fuera el primer día… Y siempre agradecí que preguntaras por mi familia”.