Actor de “Ted Lasso” debuta profesionalmente como futbolista

El actor y deportista Cristóbal “Cristo” Fernández, mejor conocido por su papel como “Dani Rojas” en la popular serie de Apple TV “Ted Lasso”, hizo su debut profesional en la USL Championship de los Estados Unidos.

Fernández, de 35 años, es ficha de El Paso Locomotive e ingresó de cambio en la derrota de su club ante New Mexico United (0-2).

Futbol is Life! Ayer Cristo Fernandez (Dani Rojas en Ted Lasso) hizo su debut oficial como futbolista de El Paso Locomotive, equipo que juega en la USL de Estados Unidos (sería algo así como la segunda división).pic.twitter.com/QjmlYJISBZ — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) July 12, 2026

El artista mexicano se lanzó al estrellato como uno de los personajes más queridos de la serie, en la que jugaba como delantero en el club ficticio AFC Richmond. Su frase célebre “Football is Life” se popularizó en redes.

También participó en películas como Spider Man: No Way Home, Sonic y Venom.