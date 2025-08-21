El célebre actor estadounidense Giancarlo Esposito, reconocido por su interpretación de Gus Fring en Breaking Bad y por su participación en The Mandalorian, no podrá asistir al ConnecturDay 2025, programado los días 6 y 7 de septiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Según explicó la organización mediante sus canales oficiales, su ausencia se debe a que Esposito fue recientemente nominado al codiciado premio Emmy en la categoría de “Mejor actor invitado en una serie dramática” por su papel como Stan Edgar en The Boys

“Es una pena para mí, pero espero que todos mis fans de Costa Rica me apoyen. Estoy seguro de que el próximo año lo lograré. Como siempre digo, cuenten conmigo y perdónenme”, expresó el artista, quien además agradeció la cercanía y respaldo de su público costarricense.

En su lugar, el actor británico Clive Standen estará en el país, quien es conocido por su papel como Rollo en Vikings, y por su participación en producciones como Taken y Doctor Sleep.

Leer más: Actor de la serie “Vikingos” visitará el país

Al igual que Pom Klementieff actriz francesa famosa por encarnar a Mantis en Guardianes de la Galaxia (Marvel Cinematic Universe) y Thor: Love and Thunder, así como en Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One.