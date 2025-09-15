El Parque Nacional es el epicentro del acto oficial en conmemoración del 204 aniversario de la Independencia este lunes 15 de setiembre.

Acto oficial en el Parque Nacional. Foto: Raquel Vargas.

Para esto, diferentes autoridades de la República se hicieron presentes, pero destaca la ausencia del presidente Rodrigo Chaves.

Acto oficial en el Parque Nacional. Foto: Raquel Vargas.

La vicepresidente de la República y Ministra de Salud, Mary Munive, se encuentra como representación del Ejecutivo.

Acto oficial en el Parque Nacional. Foto: Raquel Vargas.

A su vez, el Ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez y el alcalde de San José, Luis Diego Miranda, son partícipes del evento.

Acto oficial en el Parque Nacional. Foto: Raquel Vargas.

El acto dio inicio con la entrega de honores ante el Monumento Nacional.

Acto oficial en el Parque Nacional. Foto: Raquel Vargas.

En esto también formaron parte los diferentes embajadores centroamericanos.

Acto oficial en el Parque Nacional. Foto: Raquel Vargas.

En el sitio, estudiantes, ciudadanos y autoridades disfrutan todos juntos de conmemorar 204 años de vida independiente.