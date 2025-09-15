El Parque Nacional es el epicentro del acto oficial en conmemoración del 204 aniversario de la Independencia este lunes 15 de setiembre.
Para esto, diferentes autoridades de la República se hicieron presentes, pero destaca la ausencia del presidente Rodrigo Chaves.
La vicepresidente de la República y Ministra de Salud, Mary Munive, se encuentra como representación del Ejecutivo.
A su vez, el Ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez y el alcalde de San José, Luis Diego Miranda, son partícipes del evento.
El acto dio inicio con la entrega de honores ante el Monumento Nacional.
En esto también formaron parte los diferentes embajadores centroamericanos.
En el sitio, estudiantes, ciudadanos y autoridades disfrutan todos juntos de conmemorar 204 años de vida independiente.