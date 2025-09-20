Este fin de semana, la escena cultural costarricense ofrece una cartelera variada que combina tradición, talento y entretenimiento.

Las opciones son tan diversas como atractivas: desde música en vivo hasta espectáculos de danza clásica, pasando por actividades gratuitas abiertas al público.

Algunas actividades invitan a disfrutar del arte escénico en su forma más refinada, mientras otras apelan a la emoción íntima de un concierto acústico o al entusiasmo de ver bandas desfilar por escenarios abiertos.

Cada presentación, audición o función representa una oportunidad para descubrir nuevos talentos, apoyar a los artistas locales o reencontrarse con figuras ya consolidadas. Ya sea en un teatro histórico como el Melico Salazar o en espacios más contemporáneos como el CIC Ande en Belén, lo que une a estas actividades es la pasión por compartir con el público una experiencia auténtica y significativa. Si busca una excusa para salir, desconectarse de la rutina y reconectar con la creatividad, le presentamos algunas de las actividades imperdibles para este fin de semana.