Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Este viernes las actividades culturales se sumaron en beneficio de la salud mental, en la feria realizada en el boulevard del Parque de La Merced.

El Hospital San Juan de Dios realizó este viernes la Feria de la Salud Mental, un espacio que invitaba a las personas a dejar los prejuicios ante diagnósticos de ansiedad, depresión y demás trastornos mentales y de comportamiento.

La feria contó con puestos temáticos, actividades educativas para poder entender mejor todos los temas relacionados con salud mental, dinámicas de bienestar, orientación y participación. Además, se realizaron diferentes actividades culturales.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el 10 de octubre, la jefa de Salud Mental, Dra. Damaris Chavarría, recordó que es importante promover el bienestar emocional y estilos de vida equilibrados. Además de priorizarse como persona, por lo que es importante cuidar el estado físico, buscar espacios de diversión, de autocuidado y hacerse exámenes periódicamente son parte de cuidar la salud mental.

“La salud mental hoy en día está siendo muy afectada por todas las situaciones a nivel nacional y mundial que nos afectan; por lo tanto, debemos invertir más en esta área y cuidarnos, proteger y cuidar nuestra vida, conectarnos a nuestra salud mental”, agregó.

Scarlette Pérez, una de las pacientes del Hospital San Juan de Dios, resalta la importancia de tener conciencia de cuidar la salud mental, lo cual ella ha logrado con las herramientas que ha recibido en el hospital.