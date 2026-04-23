Activan protocolo tras amenaza de tiroteo en la UCR

La Universidad de Costa Rica (UCR) recibió una amenaza de tiroteo en el campus universitario Rodrigo Facio, en San Pedro, la mañana de este jueves, por lo que inmediatamente procedieron a reforzar la seguridad de las instalaciones.

Según trasciende, por medio de un correo electrónico, la institución recibió la amenaza dirigida a todo el personal que se mantiene en el edificio.

Tras la situación, activaron un protocolo de seguridad en conjunto con la Policía Municipal, quienes se mantienen a cargo de la escena.

Edificio de Rectoría fue tomado por estudiantes

La Rectoría de la UCR fue tomada la tarde de este miércoles por un grupo de estudiantes, quienes exigen la salida del rector Carlos Araya, debido al fallo en la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES).

Ante esta situación, los manifestantes solicitaron tener un diálogo con el rector, sin embargo, ante la falta de respuesta del mismo, este grupo ingresó por la fuerza al edificio, quebrando y rayando ventanas y puertas e inclusive, esta mañana de jueves, las oficinas amanecieron con carteles colocados con varias exigencias para las autoridades universitarias.