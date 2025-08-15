Desde hoy y hasta el domingo se llevará a cabo el Campeonato de Gimnasia Acrobática, dirigido tanto a entrenadores como a atletas. El evento se desarrollará en el Gimnasio #2 de La Sabana con los siguientes horarios: hoy a partir de las 8:00 a.m. hasta 1:30 p.m., el sábado 16 de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., y el domingo 17 de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

“Las rutinas que se presentarán combinan figuras, saltos, pirámides humanas y movimientos dinámicos, donde un gimnasta sirve como soporte para otro. Es una disciplina llena de acción que garantiza tanto aprendizaje como entretenimiento”, comentó Lorena Villarreal, presidenta de la Federación Deportiva de Gimnasia y Afines de Costa Rica.

La encargada de dirigir el campeonato será la entrenadora mexicana Katia Navarrete, quien compartirá conocimientos sobre técnicas de equilibrio, saltos y giros.