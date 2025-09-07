Un hombre murió y otro resultó herido tras un violento suceso que tuvo lugar la noche del sábado en el sector de Pavas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el hecho, en donde destacan que ocurrió a eso de las 9:17 p.m. específicamente en el sector de Finca San Juan, en Lomas del Río.

En apariencia, 3 personas se desplazaban en un vehículo por la vía pública. En determinado momento fueron abordados por varios sujetos que se desplazaban a pie.

En determinado momento los sospechosos habrían disparado en reiteradas ocasiones hacia el auto.

A raíz de esto fallece un hombre en el sitio, otro queda herido y un tercero resultó ileso.

Víctimas:

Hombre de apellido Morán de 21 años (fallecido en el sitio).

Hombre de Calderón de 23 años (trasladado herido a centro médico).

La víctima mortal recibió aproximadamente 17 impactos de bala en tórax, piernas y brazos. Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial.

Los sospechosos de violento acto se dieron a la fuga.

El caso se mantiene en investigación.