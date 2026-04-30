Un ataque armado registrado la madrugada de este jueves en San Rafael Abajo de Desamparados dejó como saldo 1 hombre fallecido en la escena y otro herido.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron en barrio La Guaria, tras una alerta recibida alrededor de las 12:14 a.m.

Según las autoridades, las víctimas se encontraban dentro de un vehículo estacionado al momento del ataque.

“Aparentemente en un momento determinado habría pasado una motocicleta con dos ocupantes y quien viajaba como acompañante sacó un arma de fuego y disparó contra la integridad física de los ofendidos”, explicó el OIJ.

En el sitio, personal de la Cruz Roja Costarricense confirmó la muerte de uno de los hombres, mientras que el segundo fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

“Personal de Cruz Roja declara sin signos vitales en la escena a uno de los hombres y al otro lo remiten en condición delicada a un centro médico para su respectiva atención”, agregó el OIJ.

El fallecido en el lugar fue identificado como un hombre de apellido Fonseca, de 48 años, quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego en el cuello, tórax y parrilla costal. Por su parte, el herido, de apellido Madrigal y de 40 años, presentaba impactos en distintas partes del cuerpo.

La Cruz Roja detalló que atendió el incidente con unidades de soporte básico y avanzado, trasladando al herido en condición crítica.

En la escena, agentes judiciales lograron recolectar varios indicios balísticos, los cuales serán analizados por el Laboratorio de Ciencias Forenses. El cuerpo de Fonseca fue remitido a la Morgue Judicial.

El caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.