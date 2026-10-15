Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Delgado, de 32 años, murió y otro de apellido Benavides, de 30 años, resultó herido tras un ataque con arma de fuego ocurrido la noche de este miércoles en el barrio La Gloria, en Las Juntas de Abangares, Guanacaste.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso fue reportado alrededor de las 11:30 p.m., cuando ambos hombres viajaban en una motocicleta por la vía pública.

Video: cortesía corresponsal Julio Segura.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a dos hombres adultos con heridas por arma de fuego. Uno de ellos fue trasladado en condición urgente a la Clínica de Las Juntas, mientras que el otro fue declarado sin signos vitales en el lugar.

Según la información preliminar, las víctimas habrían sido perseguidas por dos sujetos que se desplazaban en otra motocicleta. En determinado momento, los sospechosos les dispararon en varias ocasiones y luego huyeron del lugar.

Delgado, quien conducía la motocicleta, recibió impactos de bala en la espalda, la pierna derecha y el brazo derecho. Fue declarado sin vida en la escena.

Video: cortesía corresponsal Julio Segura.

Por su parte, Benavides sufrió heridas en la espalda y en ambos brazos. La Cruz Roja Costarricense lo trasladó de urgencia a la Clínica de Abangares y, posteriormente, fue remitido al Hospital de Liberia debido a la gravedad de sus lesiones.

El cuerpo de Delgado fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Video: cortesía corresponsal Julio Segura.

Los agentes judiciales mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.