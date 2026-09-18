Acribillan hombre a balazos cerca de plaza de deportes

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Un hombre de aproximadamente 35 años, murió luego de recibir varios impactos de bala durante la madrugada de este viernes, en Concepción de Alajuelita, San José, contiguo a la plaza de deportes.
El hecho fue reportado a las 12:50 a.m., cuando una persona que caminaba por el lugar alertó sobre aparentes detonaciones de arma de fuego a un costado de la Escuela de Concepción Abajo.
Al llegar al sitio, oficiales localizaron a un hombre tendido en la vía pública, quien presentaba aparentes impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.
Una unidad de la Cruz Roja Costarricense se presentó en el lugar y realizó la valoración correspondiente. A la 1:00 a. m., los socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con el reporte preliminar, presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego en el abdomen, las piernas y la espalda.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.
Por el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los responsables del ataque.