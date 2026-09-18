Acribillan hombre a balazos cerca de plaza de deportes

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Un hombre de aproximadamente 35 años, murió luego de recibir varios impactos de bala durante la madrugada de este viernes, en Concepción de Alajuelita, San José, contiguo a la plaza de deportes.

El hecho fue reportado a las 12:50 a.m., cuando una persona que caminaba por el lugar alertó sobre aparentes detonaciones de arma de fuego a un costado de la Escuela de Concepción Abajo.

Al llegar al sitio, oficiales localizaron a un hombre tendido en la vía pública, quien presentaba aparentes impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Brutal homicidio en Alajuelita.

Una unidad de la Cruz Roja Costarricense se presentó en el lugar y realizó la valoración correspondiente. A la 1:00 a. m., los socorristas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con el reporte preliminar, presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego en el abdomen, las piernas y la espalda.

Brutal homicidio en Alajuelita.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Por el momento, no se han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los responsables del ataque.