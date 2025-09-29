El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló sobre un homicidio que tuvo lugar la noche del domingo.

El suceso se presentó en el sector de Nosara en Nicoya y la alerta ingresó a eso de las 8:40 p.m.

Según destacan las autoridades, la víctima se encontraba a las afueras de un comercio cerca del campo ferial de Nosara.

En determinado momento fue interceptado por al menos 2 sujetos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

La víctima recibió al menos 6 impactos de bala en cabeza, tronco, tórax y extremidades superiores.

El ofendido fue identificado como un hombre de apellido Núñez, de 39 años, y fue declarado sin vida en la escena por personal de Cruz Roja.

Los sospechosos se dieron a la fuga; el fallecido fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación.