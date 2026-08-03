Acribillan a balazos a joven de 18 años en Limón

Un joven de 18 años fue acribillado el domingo a las afueras de un salón comunal en el sector de Liverpool en Limón.

Se trata de un hombre identificado con el apellido Morrison.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima estaba afuera de un salón comunal en compañía de otras personas, cuando unos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el joven en reiteradas ocasiones.

Aparentemente, la víctima intentó huir del sitio; sin embargo, habría sido alcanzado por los sospechosos, quienes le dispararon nuevamente hasta causarle la muerte en el sitio.

Agentes judiciales se apersonaron al lugar para el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.