Acribillan a balazos a hombre en vía pública en Limón

Un hombre falleció luego de que dos sujetos lo acribillaran a balazos la tarde de este viernes en el barrio Los Lirios, en Limón.

Según versión preliminar, la víctima viajaba en una motocicleta cuando fue atacado a balazos en la cabeza por dos sujetos a bordo de otra motocicleta.

Aparentemente, los sujetos utilizaron armas de grueso calibre, AK-47.

Los hechos ocurrieron pasadas las 3:00 p.m. Cuando la Cruz Roja Costarricense se apersonó al sitio, la víctima no contaba con signos de vida.

Con información del corresponsal Raúl Cascante.