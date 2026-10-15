Acribillado en vía pública: Así fue el homicidio de un joven

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Un joven de 20 años perdió la vida la noche de este miércoles tras ser alcanzado por una ráfaga de disparos mientras se encontraba en la vía pública, justo afuera de su vivienda, en el cantón de Alajuelita.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima mortal con el apellido Trejos.

El reporte de las autoridades ingresó a las 10:20 p.m., situando la escena del crimen en el sector de San Felipe de Alajuelita.

De acuerdo con la información preliminar recabada por los agentes judiciales, el joven permanecía en las afueras de su propiedad cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta irrumpieron en el sitio y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle en múltiples ocasiones.

Trejos fue impactado en al menos ocho oportunidades, sufriendo las heridas de mayor gravedad en el área del tórax.

Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar. En un intento desesperado por salvarle la vida, allegados trasladaron al joven en un vehículo particular hacia el Hospital San Juan de Dios, donde poco después de su ingreso fue declarado fallecido por el personal médico debido a la severidad de las lesiones.

Agentes del OIJ asumieron la recolección de indicios en el sitio del ataque y mantienen el caso en investigación para determinar el móvil del ajuste de cuentas y dar con la ubicación de los sospechosos.