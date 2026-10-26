Acribillado a plena luz del día: Así quedó escena de homicidio

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La escena del homicidio ocurrido la mañana de este lunes en el centro de Aguas Zarcas, en San Carlos, permaneció bajo un riguroso despliegue policial y con el perímetro acordonado.

El lugar del ataque, ubicado a unos 300 metros al oeste del colegio de la localidad e inmediaciones de Mega Súper, quedó fuertemente custodiado por oficiales de la Fuerza Pública tras el violento ataque en el que sicarios con pasamontañas a bordo de dos motocicletas dispararon en al menos 10 ocasiones contra la víctima.

Mientras los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan las diligencias de levantamiento de indicios y del cuerpo en la escena principal, la operación policial se extiende de forma simultánea a otros sectores.

Las autoridades mantienen bajo custodia dos viviendas en Garabito de Aguas Zarcas y procesan el hallazgo de las dos motocicletas presuntamente utilizadas en el crimen, las cuales fueron localizadas incineradas en el sector de Los Negritos, donde además se reportó el decomiso de armas de fuego largas y cortas.

Con información de corresponsal.