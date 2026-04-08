Acreditan a diputados electos para el próximo periodo legislativo

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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acreditó a los 57 diputados electos para el período legislativo 2026 – 2030 a través de una ceremonia en la que también se conformó el Directorio Legislativo Provisional para la juramentación de los legisladores el próximo 1 de mayo.
Durante la sesión, la presidenta del TSE, María Eugenia Zamora llamó a los diputados electos a defender las libertades constitucionales e impulsar las reformas necesarias para preservar la democracia en el país.
Con la acreditación, se conformó el Directorio Provisional del Poder Legislativo para la sesión del próximo 1 de mayo, que está conformado por las 6 diputaciones de mayor edad que hayan resultado electas a la cabeza de sus respectivas papeletas.
Estos diputados juramentarán a los demás legisladores el 1 de mayo.
De esta manera, el directorio quedó conformado por:
Durante la ceremonia, el TSE devolvió el mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito al Poder Ejecutivo.
Desde el 1 de octubre del año pasado, el TSE asumió el mandato de las fuerzas policiales según lo establece la Constitución de cara a las elecciones.
En el acto participaron jerarcas como Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública; Martín Sánchez Agüero, jefe de la Policía de Tránsito; y Carlos Ávila, viceministro de Transporte y Seguridad Vial.