Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acreditó a los 57 diputados electos para el período legislativo 2026 – 2030 a través de una ceremonia en la que también se conformó el Directorio Legislativo Provisional para la juramentación de los legisladores el próximo 1 de mayo.

Acreditan a diputados electos para el próximo periodo legislativo. Foto: Issac Villalta.

Durante la sesión, la presidenta del TSE, María Eugenia Zamora llamó a los diputados electos a defender las libertades constitucionales e impulsar las reformas necesarias para preservar la democracia en el país.

Acreditan a diputados electos para el próximo periodo legislativo. Foto: Issac Villalta.

Se conformó directorio provisional

Con la acreditación, se conformó el Directorio Provisional del Poder Legislativo para la sesión del próximo 1 de mayo, que está conformado por las 6 diputaciones de mayor edad que hayan resultado electas a la cabeza de sus respectivas papeletas.

Acreditan a diputados electos para el próximo periodo legislativo. Foto: Issac Villalta.

Estos diputados juramentarán a los demás legisladores el 1 de mayo.

Acreditan a diputados electos para el próximo periodo legislativo. Foto: Issac Villalta.

De esta manera, el directorio quedó conformado por:

Presidente: Ronald Campos, del Partido Liberación Nacional (PLN)

⁠Vicepresidenta: Janice Sandí Morales, del PLN.

⁠Primera Secretaría: José Miguel Villalobos del PPSO

⁠Segunda Secretaría: María Eugenia Román, del PPSO

⁠Primera Prosecretaría: Marta Esquivel del PPSO

⁠Segunda Prosecretaría: Nogui Acosta, del PPSO

Acreditan a diputados electos para el próximo periodo legislativo. Foto: Issac Villalta.

Devolución de fuerzas policiales

Durante la ceremonia, el TSE devolvió el mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito al Poder Ejecutivo.

Acreditan a diputados electos para el próximo periodo legislativo. Foto: Issac Villalta.

Desde el 1 de octubre del año pasado, el TSE asumió el mandato de las fuerzas policiales según lo establece la Constitución de cara a las elecciones.

Acreditan a diputados electos para el próximo periodo legislativo. Foto: Issac Villalta.

En el acto participaron jerarcas como Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública; Martín Sánchez Agüero, jefe de la Policía de Tránsito; y Carlos Ávila, viceministro de Transporte y Seguridad Vial.