Acoso laboral sin ley: expertos urgen aprobar normativa

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La ratificación de un convenio internacional que busca erradicar la violencia y el acoso en el trabajo representa un avance para Costa Rica, pero especialistas advierten que aún falta aprobar una legislación nacional que regule de manera específica el acoso laboral y establezca procedimientos claros para denunciarlo y sancionarlo.

El país ya ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual promueve entornos laborales libres de violencia y acoso.

Sin embargo, según el abogado laboralista Marco Durante, este tipo de instrumentos internacionales establece lineamientos generales que deben ser desarrollados mediante leyes internas.

“El convenio 190 ya fue ratificado por Costa Rica y depositado el año anterior. De acuerdo con su regulación, entra a regir un año después del depósito que haga cada Estado miembro ante la OIT”, explicó Durante.

El especialista detalló que los convenios internacionales buscan estandarizar condiciones laborales entre países con distintos niveles de desarrollo jurídico, por lo que necesariamente se formulan de manera amplia.

Debido a esto, Durante considera urgente que el país apruebe una ley específica contra el acoso laboral que permita aplicar de manera efectiva los principios del convenio.

Según indicó, ya existe un proyecto legislativo en discusión que debería ser retomado cuanto antes.

Este proyecto, correspondiente al expediente 20.873, denominado “Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado”, busca dotar al país de un marco jurídico que permita prevenir, regular, prohibir y sancionar el acoso laboral en las relaciones profesionales.

El abogado explicó que la función de esta normativa sería “tropicalizar” el contenido del convenio, es decir, adaptarlo a la realidad jurídica y laboral del país.

Acoso laboral se repite con frecuencia

El anuario estadístico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que detalla la cantidad de casos especiales investigados por la Inspección de Trabajo en 2024, revela que un 25% (291) corresponde a acoso laboral. Es decir, uno de cada cuatro casos investigados por la cartera está relacionado con esta problemática.

“Hay incidencias por acoso laboral que no son menores. Es un tema sensible en el país”, advirtió Durante.

Si se comparan las cifras de 2021, cuando se reportaron 137 casos, con las de 2024, el país registró un aumento del 112% en las denuncias de este hostigamiento atendidas por la cartera.