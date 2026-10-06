Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un chofer de una buseta que fue detenido por oficiales de tránsito en Belén habría ignorado hasta en cinco ocasiones la solicitud de detenerse.

Así lo aclaró el municipio de Belén, tras un video que se hizo viral en redes sociales, donde se muestra la detención del conductor.

“El conductor continuó su marcha e intentó atravesar el cierre mientras transportaba pasajeros. Los oficiales le indicaron que debía detenerse y que no podía continuar; sin embargo, hizo caso omiso, aceleró e intentó darse a la fuga”, indicaron.

Durante el seguimiento, los oficiales le solicitaron que se detuviera en al menos cinco ocasiones, sin que atendiera las señales e indicaciones.

“Finalmente, el vehículo fue detenido y, durante la intervención, el conductor presuntamente lanzó patadas contra los funcionarios”, agregaron.

El conductor fue puesto a disposición de las autoridades judiciales por el presunto delito de resistencia agravada.

Al momento de la intervención, los oficiales constataron que el conductor portaba una tobillera de monitoreo electrónico.