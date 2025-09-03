El Consejo Nacional de Rectores (Conare) aceptó el recurso de revisión presentado por la Universidad de Costa Rica (UCR) solicitando una mayor cantidad de dinero proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Así lo confirmó la oficina de prensa de la casa de enseñanza, quienes señalaron que la redistribución, que beneficiaba a las demás universidades con más fondos, quedó anulada por decisión del consejo.

“En la negociación de distribución presupuestaria 2026, a la UCR le corresponderá el 41,87% de incremento FEES 2026; mientras que en el acuerdo anulado le correspondía el 27,56%”, detalló el vocero de la institución.

La forma en que se repartirá el dinero otorgado por el Poder Ejecutivo ha generado controversia a lo interno de las universidades, ya que solamente la UCR se opuso a esta distribución; mientras que el TEC, la Universidad Nacional (UNA), la Estatal a Distancia (UNED) y la Técnica Nacional (UTN) dieron su visto bueno.