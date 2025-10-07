Los accionistas de Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) aprobaron, por mayoría, la venta de los negocios de bebidas, alimentos y venta al detalle a la empresa neerlandés, Heineken.

La Asamblea General tuvo una participación del 81,68% de los 2.194 accionistas que, en conjunto, poseen más de 858 millones de acciones comunes.

Resultado de la votación

Aprueba: 94,91%

Rechaza: 0,35%

Se abstiene: 4,75%

“Esta Junta Directiva se encuentra muy satisfecha con los acuerdos logrados en esta negociación. El compromiso ha sido, y será siempre, actuar con total transparencia hacia nuestros accionistas y lograr un retorno positivo de su inversión en Fifco, lo cual consideramos que se alcanzó con este acuerdo de venta a Heineken”, indicó Wilhelm Steinvorth, presidente de Fifco.

La venta incluye las operaciones de bebidas, alimentos y venta al detalle en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, al igual que la operación de bebidas en México, junto con sus participaciones en negocios de bebidas en Nicaragua y Panamá.

Además, incluye las franquicias de panaderías Musmanni y la cadena de conveniencia Musi.

El acuerdo representa un valor de $3.250 millones

“Por la magnitud de la inversión, estamos seguros de que esta transacción representa un evento trascendental para Costa Rica, que vendrá a inyectar dinamismo a nuestra economía y, además, tendrá un beneficio económico importante para nuestros accionistas”, agregó Steinvorth.

Fifco señaló que el cierre de la transacción queda sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes.