Acción 360 estrena imagen, conductores y una propuesta renovada

Una nueva etapa para el periodismo deportivo comienza este lunes 3 de agosto, con la renovada propuesta de Acción 360, el espacio de Grupo Extra que llega con una imagen fresca, nuevos contenidos y una cobertura multiplataforma para acercar a la audiencia a la emoción del deporte.

Con el objetivo de brindar información oportuna, análisis, entrevistas y las historias que inspiran dentro y fuera de las canchas, el programa apuesta por un formato más dinámico en el que todas las disciplinas deportivas tendrán un espacio, consolidándose como una vitrina para el deporte nacional e internacional.

Al frente de esta nueva etapa estarán Pablo Gabas y Griselda Chacón, quienes conducirán el espacio de lunes a viernes a las 8:30 p. m., combinando experiencia, análisis y cercanía con la audiencia.

Para Chacón, este proyecto representa un importante reto profesional y una oportunidad para seguir creciendo dentro del periodismo deportivo.

“Llego en un momento en el que me siento preparada para asumir este desafío y espero aportar una visión diferente al programa”, afirmó la periodista.

Además, confesó que uno de los aspectos que más ilusión le genera es compartir, por primera vez, la conducción con Pablo Gabas.

“Me emociona mucho trabajar junto a Pablo. Creo que haremos un gran equipo y podremos ofrecerle a la audiencia un espacio muy completo”, comentó.

Periodista y presentadora con una amplia trayectoria en televisión, Griselda Chacón ha desarrollado su carrera en medios nacionales e internacionales. Formó parte de ESPN, donde fortaleció su experiencia en la cobertura deportiva, y posteriormente participó en diversos proyectos televisivos en Costa Rica, consolidándose como una de las comunicadoras con mayor experiencia en este ámbito.

Por su parte, Pablo Gabas aportará su conocimiento y experiencia en el análisis deportivo, complementando una dupla que busca ofrecer una visión amplia y cercana del acontecer nacional e internacional.

Además de la transmisión televisiva, Acción 360 fortalecerá su presencia multiplataforma, llevando su contenido a través de Extra TV, Extra Radio 92.3 FM, DiarioExtra.com y las redes sociales de Grupo Extra, permitiendo que la audiencia siga cada noticia y cobertura desde cualquier lugar.

Con esta renovación, Grupo Extra reafirma su compromiso con un periodismo deportivo moderno, donde no solo el fútbol será protagonista, sino también todas aquellas disciplinas que inspiran a miles de costarricenses.

Acción 360 se transmitirá de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, invitando a los aficionados a vivir una experiencia renovada, con información, análisis y la pasión que mueve al deporte.