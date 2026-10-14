Accidentes en moto cuadruplican a los de carro

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Transitar por las carreteras de Costa Rica cada vez es más riesgoso y mortal, según los datos avalados por el propio Instituto Nacional de Seguros (INS), que muestran un incremento de alrededor de 15.000 accidentes de tránsito en un periodo de ocho años.

La situación es aún más crítica cuando los afectados son los conductores de moto, pues, en 2025, los accidentes en estos vehículos cuadruplicaron los ocurridos en automóviles, con un total de 30.737 personas lesionadas en incidentes en moto, mientras que los casos relacionados con automóviles apenas superaron los 7.100.

Estas cifras representan un 65,4% del total de accidentes registrados; es decir, siete de cada 10 incidentes en carretera involucraron al menos una motocicleta. Incluso, en comparación con 2024, los accidentes en motocicleta presentaron un aumento de 5.327 casos, un 17,3% más.

Dichos incidentes dejaron un total de 33.250 personas lesionadas y, junto con los accidentes en automóviles, obligaron al INS a realizar pagos superiores a los ¢60.000 millones.

¿Por qué aumentan los accidentes?

Estas cifras no sorprenden a los profesionales del sector, pues, según comentó el experto en seguridad vial Carlos Contreras, a nivel mundial se ha registrado una tendencia al aumento de los accidentes que involucran vehículos de dos ruedas.

“La experiencia en Costa Rica refleja desgraciadamente la experiencia mundial, y que es bastante fuerte en América Latina, lo que es un aumento en los accidentes motociclísticos; pero para explicarlos, hay una suma de factores. Ciertamente hay una cuestión de convivencia en las vías que es una cuestión de actitud que hay que preocuparse muchísimo”, señaló Contreras, quien forma parte del análisis vial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

El experto acotó que esta falta de convivencia pacífica en carretera responde tanto a conductores de motocicletas como de otros vehículos, quienes “no respetan, no tienen paciencia con los motociclistas”. No obstante, hizo la salvedad de que los vehículos de dos ruedas también presentan comportamientos en carretera que son “tremendamente cercanos a actuaciones que rondan en algunos casos hasta la irracionalidad”.

Esto respalda lo señalado por las autoridades de tránsito, que atribuyen a la conducción temeraria la mayor cantidad de víctimas mortales en los últimos años.

Conductores de moto son los más afectados

Además de la accidentabilidad registrada en 2025, las personas fallecidas en carretera durante los últimos años han sido principalmente quienes transitaban en motocicleta, tanto conductores como acompañantes.

Así lo señalan los datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), que indican que, en 2024, más de la mitad de las personas fallecidas viajaban en motocicleta: de las 876 muertes registradas, 448 correspondieron a estos usuarios.

Carlos Contreras

Experto en Seguridad Vial – CFIA “Hay una falta de urbanidad y de falta de convivencia pacífica en las vías y ahí es de ambas partes, tanto motos como vehículos”.

Para 2025 y 2026, las muertes en el sitio del accidente, es decir, las de personas que fallecen en el lugar de los hechos, mantienen esta tendencia, pues representaron el 49% y el 55%, respectivamente.

“Lo que ha venido sucediendo es un incremento relativamente sostenido, con excepción del año 2023, que fue un año especialmente fuerte en accidentes y en mortalidad, lo que generó para el 2024 una baja, pero con aumentos para los próximos dos años”, detalló Contreras.

El experto señaló la necesidad de fortalecer la Policía de Tránsito y los mecanismos de control en carretera para reducir estas cifras.