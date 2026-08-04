Accidentes dejan más de 1.200 menores heridos en solo 6 meses

Los accidentes de tránsito continúan dejando un preocupante impacto entre la población menor de edad. Solo durante junio, el Instituto Nacional de Seguros (INS) registró 234 menores lesionados, la cifra mensual más alta en lo que va del 2026.

De acuerdo con datos de la Red de Servicios de Salud del INS (RSS), entre enero y junio se contabilizaron 1.213 consultas efectivas por lesiones sufridas por niños, niñas y adolescentes en accidentes de tránsito, lo que equivale a un promedio de casi ocho menores atendidos cada día durante junio.

Las estadísticas muestran un aumento sostenido a lo largo del año. Mientras en enero se reportaron 165 consultas, en marzo fueron 227 y en junio la cifra alcanzó las 234, lo que representa un incremento cercano al 42 % en apenas seis meses.

La tendencia también refleja un crecimiento con respecto a años anteriores. Durante todo el 2024, el INS atendió 2.258 menores lesionados en accidentes de tránsito, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 3.627 casos.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

“Este comportamiento ha llevado a la institución a fortalecer su enfoque de atención centrada en la persona menor de edad, combinando calidad médica con acompañamiento emocional, social y comunicacional. El modelo busca garantizar que cada niño, niña o adolescente reciba una atención segura, adaptada a sus necesidades particulares y orientada a generar confianza y participación durante todo el proceso clínico”, explicó el doctor Kenneth Rojas, director general de la Red de Servicios de Salud del INS.

El aumento de estos casos también se refleja en la atención especializada. En 2024 se realizaron 239 cirugías a pacientes de entre 10 y 17 años lesionados en accidentes de tránsito; en 2025 la cifra subió a 414 intervenciones, mientras que durante el primer semestre de 2026 ya se contabilizan 154 procedimientos quirúrgicos.

Según el doctor Rojas, entre las principales causas asociadas a estos accidentes figuran el uso incorrecto de los dispositivos de seguridad, el exceso de velocidad, las distracciones al volante y, en algunos casos, la conducción de vehículos por parte de personas menores de edad, situaciones que pueden provocar lesiones de gravedad e incluso secuelas permanentes.

Dr. Kenneth Rojas.

Recomendaciones del INS

Ante este panorama, el INS hace un llamado a las familias y conductores para reforzar las medidas de prevención y seguridad vial. Entre las principales recomendaciones destacan: