Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Once personas fueron atendidas por la Cruz Roja durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, en una serie de accidentes y emergencias ocurridas en distintos puntos del país.

Según el reporte de atención prehospitalaria, se registraron ocho eventos, principalmente colisiones y derrapes en los que estuvieron involucradas motocicletas. En total, ocho pacientes fueron trasladados a centros médicos, seis de ellos en condición crítica.

Entre los casos atendidos se reportaron choques entre motocicletas y vehículos en Santa Ana, Curridabat, Goicoechea y Río Segundo de Alajuela. En este último, una mujer fue trasladada en condición crítica y un hombre en condición urgente.

También se atendió el vuelco de un pick-up en Coopevigua #3, en Guápiles, donde cuatro personas resultaron heridas: una en condición crítica, dos urgentes y otra estable. Todos fueron llevados al Hospital de Guápiles.

En San José, otro accidente entre dos vehículos dejó a un joven de aproximadamente 17 años en condición crítica, quien fue trasladado al Hospital Calderón Guardia. Un segundo paciente se encontraba estable y no requirió traslado.

Además, se registró el derrape de una motocicleta en Nandayure, Guanacaste, que dejó a un hombre de 20 años en condición crítica.

La mayoría de las emergencias requirió el despliegue de unidades de soporte básico, soporte avanzado y soporte de vida de la Cruz Roja.