Dos mujeres, una adulta y una niña de 10 años, fueron atropelladas la mañana de este viernes luego de que un vehículo invadiera la acera frente al Palí de Grecia.

Alexander Porras, de la Central de Comunicación de la Cruz Roja, confirmó que el incidente se registró a las 9:40 de la mañana.

Según la institución, luego del impacto, la mujer resultó con heridas de gravedad, mientras que la niña presentaba golpes que comprometen su vida y se encontraba en condición crítica.

Las dos personas fueron trasladadas al Hospital San Francisco de Asís.

Fotos tomadas del Periódico Mi Tierra.