Accidente entre motocicletas deja 2 personas en condición crítica

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Un aparatoso accidente de tránsito registrado en la localidad de Costa de Pájaros, en la provincia de Puntarenas, movilizó a los cuerpos de socorro tras un colisión entre dos motocicletas que dejó como saldo a sus ocupantes en estado de gravedad.

De acuerdo con los reportes preliminares, el impacto entre ambos vehículos livianos provocó que las personas involucradas sufrieran lesiones de consideración. Debido al estado delicado en el que fueron abordadas por los paramédicos, las víctimas fueron trasladadas en condición crítica hacia el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas para recibir atención médica especializada.

Foto: Corresponsal Isaí Díaz.

De momento, las autoridades no han precisado las identidades ni las edades exactas de las personas afectadas por el percance.

Agentes de tránsito y autoridades policiales asumieron la escena para realizar las indagaciones correspondientes que permitan determinar las causas del choque.

Con información de corresponsal Isaí Díaz.