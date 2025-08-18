Un accidente en la Ruta 32, a la altura del kilómetro 26, se encuentra siendo atendido por los cuerpos de emergencia.

En la escena, se reporta el vuelco de un camión que habría afectado a otros vehículos. De manera preliminar se reportan 2 personas prensadas.

Para atender este incidente, la Cruz Roja moviliza unidades de rescate, de soporte básico y avanzadas.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) había informado sobre la apertura de la ruta aproximadamente una hora antes de que este incidente ocurriera.

Noticia en desarrollo.