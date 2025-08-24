Un hombre identificado con el apellido Serrano, de 53 años, perdió la vida la tarde del sábado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en Matina, Limón.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 p. m. sobre la Ruta 32, a 500 metros al oeste de la rotonda de la entrada a Matina.

“De acuerdo con la información preliminar, este masculino, el ahora fallecido, viajaba abordo de una bicicleta cuando por razones que no están claras, se dio una colisión con un carro tipo SUV y el mismo quedó fallecido en el sitio”, explicó el OIJ.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Al conductor del automóvil le practicaron la prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades para determinar con exactitud las causas del accidente.