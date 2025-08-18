Un accidente de tránsito tuvo lugar la mañana de este lunes en la Ruta 32, específicamente a la altura del kilómetro 26.
Este involucró a un camión, el cual se volcó y afectó a al menos otro vehículo.
En imágenes se aprecia que este vehículo pesado trasladaba cerámica, por lo cual, producto al incidente, esta quedó esparcida por todo un carril.
La Cruz Roja Costarricense movilizó múltiples unidades para la atención al lugar. Al llegar a la escena destacaron lo siguiente:
“Al llegar al lugar se valoran dos pacientes, los mismos en condición estable, no requieren traslado”, mencionó Cruz Roja.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) había informado sobre la apertura de la ruta aproximadamente una hora antes de que este incidente ocurriera.