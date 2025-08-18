Un accidente de tránsito tuvo lugar la mañana de este lunes en la Ruta 32, específicamente a la altura del kilómetro 26.

Este involucró a un camión, el cual se volcó y afectó a al menos otro vehículo.

Foto: Corresponsal.

En imágenes se aprecia que este vehículo pesado trasladaba cerámica, por lo cual, producto al incidente, esta quedó esparcida por todo un carril.

Foto: Corresponsal.

La Cruz Roja Costarricense movilizó múltiples unidades para la atención al lugar. Al llegar a la escena destacaron lo siguiente:

“Al llegar al lugar se valoran dos pacientes, los mismos en condición estable, no requieren traslado”, mencionó Cruz Roja.

Foto: Corresponsal.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) había informado sobre la apertura de la ruta aproximadamente una hora antes de que este incidente ocurriera.